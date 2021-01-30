شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن يكشف وقائع تحرش طبيب الأسنان: فنانون ولاعب كرة شهير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان عباس أبوالحسن عن تفاصيل تعرضه للتحرش الجنسي من قبل طبيب الأسنان المتهم بالتحرش والذي تم إلقاء القبض عليه مؤخرا. وقال: اخترت طريق النيابة للحصول على حقي وحق غيري.

كشف أبوالحسن في برنامج «الحكاية»، أنه تعرض للتحرش من الطبيب المتهم ثلاث مرات الأولى كانت قبل 35 عاما وتابع: أول مرة التقيته في الجيم عن طريق صديق مشترك وبعد عام من التعرف عليه التقيته في حفل وتحسس عضوي الذكري ومرة أخرى التقيته صدفة فعل ذلك وجري. وتابع: كان اللي يحصل فيه كدة يضربه أو يزقه وتلاقيه مبتسم وابتسامته دي خليته يقع معايا ومن 20 سنة الغريبة إن المرة الأخيرة دي في حفلة ضربته لقيته داير ورايا وبيبص لي الموضوع فيه فكرة الترويع النفسي وبشكل مفاجئ. ثم الواقعة الأخيرة في يونيو الماضي كنت زيارة لقريبة لي في الدقي في الأسانسير وقف بي في النص فقالي إنت لسه زعلان مني فمد إيده على وجري. أعتقد هو عنده مشاكل السرقة والضرب أو يستغل حد.

تابع: «بعد حادث الاسانسير كان فيه حركة في المجتمع والناس بتحارب التحرش سيدات وفتيات وحصل موضوع احمد بسام زكي ففكرت ان البنات بتفضح المتحرشين يبقى احنا كرجالة منفتحش الموضوع..واللي حمسني اني استفزيت من اعلانات البانرات على الطرق السريعة بوشه وضحكته المستفزة أي علاج أسنان يجيب كل الفلوس دي و7 مراكز طبية حسيت إنه عامل اعلانات يجر بيها رجل الشباب المراهقين اللي بعضهم ممكن ميعرفش يشتكي لو حصل ضده تحرش فقلت لازم أفضحه وأكتب البوست ده وكنت مراهن على أن فيه ناس كتير ممكن يكون تعرضوا له جالي شهادات من 145 شاب تقريبا تحرش بيهم ولم يمانعوا إني أحط شهادتهم واتقدم بيها ببلاغ».

واصل: «طول الوقت في القعدات تيجي قصته على لسان حد». وكشف عباس أبوالحسن عن توسط زوجة الطبيب وأفراد أسرته لديه لعدم استكمال إجراءات البلاغات ضد الطبيب المتحرش. وحول تميم يونس احد الذين تحرش بهم الطبيب قال: تم تخديره وحسس عليه وهو بيخدره وكان صغير في العشرينيات وفيه ناس تانية من الفنانين ولاعب كرة مشهور حصل معاهم كدة وخدرهم وبعضهم ضربوه بس مشهدوش في التحقيقات. وأشار عباس أبوالحسن إلى أن هناك شابا يعمل في توصيل الطلبات ولديه فيديوهات وتدمر نفسيا وهو شاهد الثبات وعانى من محاولة ابتزازه كي يوفر له فرصة عمل وكان بيساومه بالفيديوهات وعرض عليه مليون جنيه ليتخلى عن الفيديوهات ولا يحتفظ بها.

واختتم عباس أبوالحسن: «حماية شباب مصر من التحرش لن ياتي بالصمت والسكوت على مايحدث كل شئ سيأتي بالقانون اللي بيتعرض التحرش بيتغفل معانا 130 شهادة والطبيب لما مسكوه لقوا رسائل تثبت إدعاءات الشباب والمراهقين ولازم تدعموا أبناءكم في هذا.