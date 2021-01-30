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بالتعاون مع «بنك الدم».. اتحاد شباب «العوامية» ينظم فاعلية لنشر ثقافة التبرع

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم اتحاد شباب العوامية، اليوم الجمعة، فاعلية للتبرع بالدم، تحت رعاية جمعية تنمية المجتمع بالعوامية، وبالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، لنشر ثقافة التبرع بالدم وتأمين احتياجات البلدة من أكياس الدم بالمستشفيات بصورة دائمة.

يقول محمد حافظ، أحد المنظمين، إن الفاعلية تم الإعلان عنها منذ أسبوع برعاية كريمة من النائب محمد عطالله، عضو مجلس الشيوخ، وبالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، ولاحظنا استجابة كبيرة من شباب البلدة والنواحي المجاورة، واليوم توافد العشرات من الشباب للتبرع بالدم، لافتا إلى قيام اتحاد شباب البلدة بتنظيم فاعليات مجتمعية عديدة خلال الفترة المقبلة.

ويضيف أحمد بدوي، مدير المشروعات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن المبادرة تأتي في إطار تنمية العمل الخدمي والإنساني والتطوعي والذي سيفيد أهل القرية ويسجل باسمهم في بنك الدم، موضحا أن الجمعية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس من تعقيم وكمامات وكحول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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