شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد: 35 إصابة كورونا وحالتى وفاة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادى الجديد، المشكلة بقرار محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برئاسة نائب المحافظ، في بيان رسمى، لها اليوم الجمعة، عن رصد 35 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا خلال أسبوع ليصل العدد الاجمالى للمصابين 191 حالة إيجابية خلال شهر يناير، تعافى منهم 84 حالة، كما أعلنت اللجنة عن وفاة حالتين بالفيروس، ليصل إجمالى عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير 12 حالة وفاة.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، عن بدء تطعيم الأطقم الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة بلقاح فيروس كورونا، وفقاً لمنظومة التطعيم التي أقرتها وزارة الصحة.

وحذرت المحافظة، من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية، كما شددت على الالتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات، التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.

وناشت محافظ الوادى الجديد، المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الإحترازية، والتوجه لأقرب مستشفي فور ظهور أي من الأعراض، مؤكدا على استكمال إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية، وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.