شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أسوان يفتتح مسجد التقوى والإيمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح العميد عادل شرشر، رئيس مركز ومدينة أسوان، نيابة عن محافظ أسوان اللواء أشرف عطيه، مسجد التقوى والإيمان بنجع الشيخ على بقرية أبوالريش قبلي شمال مركز أسوان، بحضور الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، ومحمد ممدوح، رئيس قرية أبوالريش بحري، ومسؤولى الأوقاف.

وأشاد «شرشر»، في كلمة نيابة عن أشرف عطية، محافظ أسوان، بدور وزارة الأوقاف متمثلة في مديرية الأوقاف بأسوان بصيانة وترميم وبناء المساجد وخاصة في القرى والاهتمام بافتتاحها في وجود كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة بتعليمات وزارة الأوقاف.