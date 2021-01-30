شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة بأحياء الطالبية والدقي والهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة، بحملة نظافة بعدد من الأحياء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع كفاءة النظافة، والحدائق بنطاق حي الطالبية، حي الدقي، حي الهرم، فقـد قامت أجهـزة الهيئة في حي الطالبية بالدفع بعدد (2) فرقة عمال نظافة ومعهم عدد (2) سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بشارع ترسا.

كما تم الدفع بسيارة مكبس وعمال نظافة وذلك لأعمال تفريغ الصناديق بشارع ترسا. والدفع بسيارة كنس آلي وذلك للعمل بشارع ترسا وتم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بشارع المحولات وكذلك بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بترعة المريوطية طالبية.

وفي حي الدقي، تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بشارع وزارة الزراعة وتم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بشارع الدقي.

أما حي الهرم، تم الدفع بفرقة الحدائق ومعهـم الأدوات اللازمة وسيارة محملة بالرمال وتم استكمال فرد وتسوية الرمال بمثلثة رقم {4} أمام فندق ميركيور بميدان الرماية. وتم الدفع بفرقة الحدائق ومعهـم الأدوات اللازمة وسيارة محملة بالنخيل وتم استكمال زراعته بمثلثة رقم {4} أمام فندق ميركيور بميدان الرماية.

كما الدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة محملة بالنباتات والزهور وتم استكمال زراعتها بمثلثة رقم {4} أمام فندق ميركيور بميدان الرماية. وكذلك تم الدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة محملة بالنجيلة سابقة التجهيز وتم استكمال فردها بمثلثة رقم {4} أمام فندق ميركيور بميدان الرماية. وتم الدفع بفرقة المباني ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة محملة بمواد البناء وتم بناء حجرة لماسورة المياه بمثلثة رقم {4} أمام فندق ميركيور بميدان الرماية.