شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة السويس تستمع إلى مشاكل أهالى منطقتى كفر النجار و الفرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت عفاف زهران، عضو مجلس النواب بالسويس، مع أهالى منطقتى كفر النجار والفرز، اليوم الجمعة، للاستماع إلى مشاكلهم وتوزيع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا.

وتناول النقاش أبرز المشاكل التي تعانى منها المحافظة وكيفية حلها من خلال التواصل من الوزارات المعنية بهذا الأمر، واستمعت إلى مقترحات المواطنين بخصوص حل بعض هذه القضايا من أجل عرضها على المسئولين المعنيين بهذا الأمر.

وأعلنت خلال لقائها مع المواطنين عن توفير فرص عمل لشباب والبنات بإحدى الشركات الجديدة داخل محافظة السويس، لافتة إلى أن ملف تشغيل من أهم الملفات الهامة التي تعمل عليها من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الوظائف إلى أبناء المدينة الباسلة.

كما أعلنت عن تشكيل فريق عمل لها من أجل استقبال شكاوى المواطنين بشكل يومي، لافتة إلى وجود فريق آخر سيقوم بجولة على المناطق والشوارع من أجل التعرف على مشاكلهم.

وفى نهاية الزيارة وزع فريق النائبة عفاف زهران، بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقتى الفرز وكفر النجار.