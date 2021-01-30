شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طرق التل الكبير لتشجيع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف المستشار مدي عبدالعليم، رئيس مركز ومدينة التل الكبير أحمد الليثي، مدير إدارة المتابعة الميدانية والتفتيش بالمركز، بضبط كافة الطرق وتسويتها حول المناطق والأماكن والمزارات السياحية بالتل الكبير وبذلك الجهود لتشجيع السياحة، تنفيذا إلى تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

كما أمر رئيس المركز والمدينة بتشجير كافة الأماكن وزراعتها بأشجار الزينة المنوعة لتعطي منظرا مبهجا ينعكس بالإيجاب أمام الوفود السياحية التي تأتي للمزارات السياحية بمقابر الكومنولث وكذلك برج محمد على الشهير بطابية عرابي .

وأكد رئيس المركز والمدينة على كامل اهتمامه بالقطاع السياحي، وأنه يعمل جاهدا على ان تكون التل الكبير منارة سياحية بحكم أنها إحدي البلاد التي تحوي العديد من الاماكن السياحية ومشعود لها في التاريخ المصري القديم.