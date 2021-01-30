شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسوان»: إصلاح 16 كسرًا بالشبكة في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إن الشركة شهدت، اليوم، حدوث العديد من الكسور بالشبكة بالأحياء الثلاث جنوب وغرب وشرق، حيث تعاملت الأطقم الفنية بالشبكات الثلاث شرق وجنوب وغرب مع تلك الكسورات وانتهت من إصلاح العديد منها وتم ضخ المياه بعدها للمناطق التي تم قطع المياه عنها.

وتابع المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، مع مساعديه بقطاع مياه الشرب أعمال الأطقم الفنية وشملت المناطق التي تم إصلاح كسور الشبكة بها، البشاريه خط 6 بوصة، شارع كسر الحجر خط 16 بوصة، شارع عباس فريد خط 2 بوصة، والبشارية محبس 6 بوصة، وجبل تقوق 2 بوصة، وخلف فندق أوسكار خط 4 بوصة، وشارع السوق التجارى وأول الشنقراب خط 6 بوصة، وشارع المدارس خط 2 بوصة، وجبل شيشه خلف الرافع خط 4 بوصة، وامتداد حى العقاد 1 بوصة، وشارع المسلة 6 بوصة، ومطلع المحمودية خط 2 بوصة، طريق السماد، وشارع الفريق شلالى بالحصايا، وأرض الجميلى.