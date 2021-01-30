شكرا لقرائتكم خبر عن س&ج.. كيف تتعامل مع السايس بعد إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات بالشارع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع التي أصدرها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وتم نشرها بالجريدة الرسمية وإرسالها للمحافظات للبدء بتنفيذها، عددا من التساؤلات عن كيفية الانتظار وأسعاره ومصير السايس، ويعرض ”الخليج 365” من خلال سلسلة س وج كيفية التعامل مع السايس بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

س - في البداية ما هي أسعار تراخيص مزاولة تنظيم الانتظار بالشوارع؟

ج - تراوحت من 1000 جنيه لـ 2000 جنيه، للأماكن التي تستوعب من مركبة إلى 20 مركبة، ومن 2000 جنيه إلى 3000 جنيه للأماكن التي تستوعب من 21 مركبة فأكثر.

س - ما هي عقوبة ممارسة نشاط تنظيم انتظار السيارات بدون تصريح؟

ج - "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك".

س - ما هي رسوم انتظار السيارات في الشوارع؟

ج - 10 جنيه للملاكى و 20 جنيه للسيارات الميكروباص والمينى باص بأنواعه، و30 جنيها لعربات الاتوبيس، ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء والمراكز طبقا لرؤية الحى.

س- كيف أتصرف عن رفع السايس رسوم الانتظار عن المقررة؟

ج- يمكن تحرير محضر بقسم الشرطة والإبلاغ عنه ويمكن ابلاغ الحى التابع له بمكان الترخيص وستم اتخاذ اللازم وفرض غرامات على السايس في حالة إذا كان معه رخصة أو القبض عليه اذا كان يعمل بدون رخصة.

س- ما هي المبالغ التي يحصل عليها السايس وفقا للقانون الجديد؟

ج- حال التعاقد مع السايس بشكل مباشر سيتم تحصيل 20% للسايس وتوريد 80% للحى أو المحافظة.

س- هل يمكن للفرد التعاقد مع الحى وحجز مكان لسيارته الخاصة ؟

ج- يمكن للأفراد استغلال أماكن الانتظار أمام العقارات والشركات، بعد فتح الباب للاستفادة بالقانون، ووضع حواجز متحركة لحجز أماكن انتظار السيارات بشكل رسمى، خاصة "البنوك والمستشفيات، بالتنسيق مع المرور، وذلك وفق تصريح من الحى.

س – كيف أتأكد أن السايس يعمل برخصة؟

ج- السايس المرخص له يحصل رسوم الانتظار بإيصالات رسمية معتمدة من الحى او المحافظة ولها رقم مسلسل وبهة قيمة رسم الانتظار وتحصيل اى مبالغ بدون إيصال يؤكد مخالفته للقانون ويجب الإبلاغ عنه.