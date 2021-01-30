شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث أوضاع الكنيسة فى قطر وجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الجمعة، الراهب القمص بيسنتي الأنبا بيشوى أحد كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة قطر.



البابا تواضروس و الراهب القمص بيسنتي

فى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم أيضا، الراهب القس أثناسيوس آفا مرقس كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة جنوب السودان، الذى قدم تقريرًا عن أنشطة الكنيسة الاجتماعية والروحية هناك.



البابا تواضروس والراهب القس أثناسيوس آفا مرقس

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سوف يترأس الاحتفال الذى تنظمه الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأنبا رويس، الذى ستنظمه الأحد المقبل، بمناسبة مرور 160 عامًا على وفاة البابا كيرلس الرابع الملقب بـ"أبو الإصلاح"، وكذلك مرور 60 عاما على افتتاح مبنى الإكليريكية بالأنبا رويس، ومن المقرر أن تشمل الاحتفالية عددًا من الندوات والمعارض والمحاضرات، تحت شعار: "كنيستى القبطية ومجد الآباء"، حيث سيبدأ الاحتفال يوم الأحد المقبل، بالقداس الإلهى، تعقبه كلمة لقداسة البابا تواضروس الثانى.