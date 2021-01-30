شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة: التحصين لكل دول العالم مهم حتى لا يعاود الفيروس الانتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن التحصين لكل دول العالم مهم حتي لا يعاود الفيروس الانتشار عقب السيطرة عليه، مضيفا أن كل دول العالم تتصارع علي توفير لقاح كورونا لشعوبها، موضحا أن مصر ذات ثقل بين دول العالم مما يجعل نصيبها كبيرا من اللقاحات حتى الآن.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي، أن وزارة الصحة تتأكد من الشخص الذي حصل علي الجرعة الأولي سوف يحصل علي الجرعة الثانية بعد اسبوعين، مضيفا أن 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولي من لقاح كورونا المستجد، منوها أن خلال الأسابيع القادمة سوف يحصل كل راغبي التطعيم عليه.

وكان وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، قال إن مصر من أول الدول حصولا على لقاح كورونا، موضحا أنه اللقاح كان متوفر منذ عدة أسابيع، حيث تقرر أنه لن يتم إعطاء الجرعة الأولى إلا بعد جاهزية الجرعة الثانية.

وأضاف أن اللقاحات آمنة وثبت فعاليتها، والموافقة الطارئة جزء مكمل للدراسات العلمية، مشيرا إلى أنه لدينا محورين أساسيين هو الإجراءات الاحترازية ثم التطعيم.

وذكر أن هناك رسالة أمل ولكن الحذر مطلوب، مردفا: "كنت موجود وسط زملائى من الفرق الطبية وبإشراف المحافظ ورسالة من وزيرة الصحة أننا متواجدين مع الناس خلال التطعيم، والفريق الطبي خط الدفاع الأول ضد الوباء، وبين الجرعة الأولى والثانية ثلاث أسابيع، وسيتم تطعيم الفئات ذات الأولوية على مراحل".