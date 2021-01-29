شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تشغيل "نافورة النيل" بعد تعطلها منذ 40 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت صور تجارب تشغيل نافورة نهر النيل التي كانت معطلة منذ نحو 40 عاما، حيث تتوسط النافورة نهر النيل بالقرب من أرض الجزيرة بالقاهرة، ويحيط بها العديد من الكشافات الكهربائية تحت الماء.

وشارك هاني يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، مقطع فيديو يوثق تشغيل نافورة نهر النيل، معلقا: "عطلانة من 40 سنة، وأصبحت منارة مضيئة، أفضل جملة قرأتها عن هذه النافورة، معبرة عن الحال، تحيا مصر".

يشار إلى أن نافورة نهر النيل، تم إنشاؤها في العام 1956 خلال عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وقد شاركت الوزارات المعنية في تطويرها وفق أحدث المواصفات العالمية.



بدء تشغيل نافورة النيل



بدء تشغيل نافورة نهر النيل



تجارب نافورة النيل



تشغيل نافورة النيل



جانب من نافورة نهر النيل



نافورة النيل



نافورة النيل