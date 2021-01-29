شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يرصد بناء مخالفا بشارع نادى الصيد ويحيل المخالفة للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أجهزة حى الدقى أعمال بناء عقار مخالف بدائرة الحى، وذلك بالمتابعات اليومية لرصد أعمال البناء المخالفة ، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأثناء مرور حملة المتابعات تحت إشراف رئيس الحي اللواء أحمد عبد الفتاح، امام العقار رقم 26 شارع نادي الصيد، لوحظ وجود أعمال بناء مخالف بصب المناور وتم ضبط المشرف علي الأعمال وتحويله للنيابة العسكرية، وتم ذلك تحت غطاء أمني من قسم شرطه الدقي، كما تم رفع بعض معدات البناء من الحديد والأسمنت لضمان إيقاف الاستمرار في الأعمال المخالفة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كان حى الدقى قد رصد فى وقت سابق، أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن رقم 6 شارع عبدالحليم عامر متفرع من شارع سليمان جوهر، وعلي الفور قام الحي بإيقاف الأعمال وتحرير محضر وقرار إزالة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما قام الحى بحملة لمراجعة تراخيص المحلات والأكشاك شملت شوارع التحرير ومصدق وميدان عمان ومشيل باخوم والثورة وسليمان أباظة وأسفرت عن رفع " 155 " حالة إشغال وتحرير 7 محاضر لعدم الالتزام بارتداء الكمامة .