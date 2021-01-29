شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يوجه بتنفيذ مشروعات تطوير القاهرة وفق أعلى المعايير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: توجيهات الرئيس السيسى بتنفيذ مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وفق أعلى المواصفات والمعايير.. جولة تفقدية للرئيس لأعمال تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة ومحور الحضارات والأعمال الجارية بشرق القاهرة وأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الأوتوستراد.. ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ

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الرئيس السيسى يوجه بتنفيذ مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وفق أعلى المواصفات والمعايير.. جولة تفقدية للرئيس لأعمال تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة ومحور الحضارات والأعمال الجارية بشرق القاهرة وأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الأوتوستراد.. ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ الرئيس السيسى يوجه بتنفيذ مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وفق أعلى المواصفات والمعايير.. جولة تفقدية للرئيس لأعمال تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة ومحور الحضارات والأعمال الجارية بشرق القاهرة وأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الأوتوستراد.. ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ

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