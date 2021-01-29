شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة حماية بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير و حياة كريمة والمصرف المتحد و CSR Egypt لدعم المتضررين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد، المرحلة الثانية من مبادرة "حماية "لدعم المتضررين من فيروس كورونا بمحافظة جنوب سيناء ، وذلك برعاية مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، وجاءت البداية بتوزيع حقائب الوقاية وبطاطين الشتاء داخل التجمعات البدوية وخاصة العاملين بالنظافة في مراكز محافظة جنوب سيناء.

وأكد مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن إطلاق المؤسسة للمرحلة الثانية من مبادرة "حماية "لدعم الشرائح الأكثر أضرارا من انتشار فيروس كورونا، وعلي رأسها المصرف المتحد مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى أهالينا في المحافظات الحدودية تأكيًدا علي وصول خدمات المجتمع المدني لهم واستمرارا لنهج صناع الخير في وصول أنشطة المؤسسة لكل مصري علي أرض مصر من خلال فريق عمل المؤسسة المنتشر في أنحاء الجمهورية.



وتعلن مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في المرحلة الثانية من مبادرة حماية والتي تأتي ضمن اهداف المؤسسة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا واحياء قيم المشاركة المجتمعية، وتسعي المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا في مواجهة جائحة كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.

كما تسعي مؤسسة حياة كريمة لتقديم العديد من الخدمات منها المساعدات الانسانية وتأتي هذه المبادر ة ضمن سلسلة مبادرات متعددة أطلقتها،والخدمات الاجتماعية المؤسسة مؤخرا للتخفيف من وطأة جائحة كورونا بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مبادرة رد الجميل بمراحلها الثلاث والتصالح حياة والتي يعتبر شباب البرنامج الرئاسي هم المنفذ الرئيسي لها متطوعين في مختلف محافظات الجمهورية.

كما أكد المصرفي أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد للمرحلة الثانية من مبادرة "حماية "التي تستهدف المحافظات الحدودية ودعم الأهالي في جنوب سيناء بشكل خاص للجهود التي قدمها المصر ف في دعم أهالي سينا ء ً الحبيبة حيث نجح المصرف في تقديم مساعدات موسمية متعددة من كراتين رمضا ن وبطاطين الشتاء وتقديم دعم نوعي لبعض الأنشطة الخيرية في مناطق سانت كاترين والوداين بجنوب سيناء.

ومن جانبها أوضحت جيهان أبوحسين مدير قطاع إيثار للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد أن مبادرة "حماية "إنطلقت في جنوب سيناء لتوزيع حقائب وقاية من فيرو س كورونا للشرائح الأكثر إحتكاًكا بالجماهير منها عمال النظافة وإن التوزيع تم بداية من مراكز رأس سدر وابو زنيمة وابو رديس وسانت كاترين وسوف يستمر التوزيع ليصل إلي أن أنشطة مبادرة "حماية "داخل جنوب سينا ء ، طور سيناء.

وأشارت أبوحسين، تتضمن ايضا توزيع بطاطين الشتاء علي المناطق الأشد برودة علي مستوي الجمهورية في وديان سانت كاترين ومنها مناطق الملقاه والرسيس وابو صيلة والراحة والسعال والمرة والإسباعية بسانت كاترين.