"عرباوية وسلاح وقطعة أرض".. مصادر تكشف ملابسات اقتحام مسلحين لمزرعة في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية عن ملابسات اقتحام عدداً من الأشخاص لإحدى المزارع بمنطقة أبو غالب التابعة لمركز منشأة القناطر، شمال محافظة الجيزة.

وقالت المصادر إن خلافا على قطعة أرض ملك الدولة بين مجموعتين "عرباوية" وراء تلك الأحداث التي وقعت منذ أسبوعين.

وأشارت المصادر إلى أن شخصاً عرباويا استولى على المزرعة المشار إليها وحاول آخر الاستيلاء على قطعة الأرض منه بنظام "وضع اليد" وعلى إثر ذلك أحضر عدداً من العرباوية، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوب أفراد الحراسة المكلفين بتأمين المزرعة، والاستيلاء عليها.

وأوضحت المصادر أن العرباوي المستولي على الأرض، حاول استردادها مرة أخرى، مدعياً اقتحام 120 شخصاً المزرعة ملكه وإطلاق أعيرة نارية صوب الحرس المكلفين بحراستها ما تسبب في إصابة أحدهم بطلق ناري، وهذا على غير الحقيقة مؤكدة "120 واحد إزاي هي حرب".

ولفتت المصادر إلى أن الذين اقتحموا المزرعة نحو 5 أشخاص مشددة على أنه جار السيطرة على الأوضاع الأمنية واسترجاع المزرعة محل الخلاف إلى ملكية الدولة، والقبض على الطرفين.