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صاحب معرض بدرجة نصاب.. ليلة القبض على "مستريح الهرم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في الإيقاع بـ"مستريح جديد" احترف النصب على أصحاب السيارات بمنطقة الهرم.

تعددت البلاغات أمام العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم اتهم مقدموها صاحب معرض سيارات يدعى "ياسر.م." بالنصب عليهم.

استمع العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم إلى الضحايا، وتبين أن المشكو في حقه يمتلك معرض سيارات خلف أحد الفنادق بشارع فيصل يحرر عقد إيجار مع مالكي سيارات "سوزوكي فان" مقابل منحهم 3 آلاف جنيه شهريا.

بعد مرور شهر او اثنين يعمد المشكو في حقه إلى بيع السيارات بعقود مزورة والتنصل من مسؤولية رد أي مبالغ لمالكي السيارات حتى وصل الأمر إلى 30 سيارة -حسب أقوال بعضهم-

عقب تقنين الإجراءات أعد رجال المباحث كمينا أسفر عن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم لمواجهته بأصحاب البلاغات.

وتحرر الحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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