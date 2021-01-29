شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» في 4 أيام.. 29 ساعة جلسات و8 وزراء يلقون بياناتهم وإحالة 9 مشروعات قوانين للجان النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، جلساته على مدار 4 أيام انعقاد متواصلة، وصل إجمالي عدد ساعاتها إلى ما يقرب من (29) ساعة عمل، استمع فيها إلى (8) وزراء لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة «مصر تنطلق 2018/2022».

وأحال المجلس، في نهاية كل جلسة، بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس، كل فيما يخصه، لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير في شأنها للعرض على مكتب المجلس.

كما أحال المجلس، (9) مشروعات قوانين واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة. كما حددت اللجنة العامة، في ثاني اجتماعاتها، ضوابط إدارة الجلسات العامة، وحذرت في بيانها من الخروج عن التقاليد البرلمانية الراسخة، كما انتهت من ترشيح (14) عضواً للجنة القيم في دور الانعقاد الأول وفق ضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة العامة.