شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي حل مشكلات مزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في حل مشكلات مزمنة كنا نعاني منها على مدار سنوات طويلة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه دون تطبيق الإجراءات الإصلاحية كانت مصر لن تمتلك قدرات لتلبية احتياجات المواطنين من رغيف العيش، لا سيما أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتوفير اسطوانة البوتاجاز، ويتم استيراد غاز البوتاجاز.

وتابع محمد معيط، وزير المالية، أنه لم يكن يمكن توفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات الدولة في حال عدم تطبيق الإجراءات الإصلاحية.

وكشف أن مصر نجحت في تحقيق أفضل ثاني نمو في العالم للاقتصاد خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وواحد من أفضل 4 معدلات نمو على مستوى العالم الذي بلغ 3.6%.

وعن آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري كشف وزير المالية أنها تسببت في فقدان مصر 14 مليار دولار عملة صعبة قادمة من قطاع السياحة، مع تعطل قطاعات السياحة والفنادق والطيران المدني بالسلب خلال فترة جائحة كورونا.