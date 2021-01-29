شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنعين للحلويات والمنظفات بدون ترخيص في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية التموين بالإسكندرية، حملات متزامنة على المحال، اليوم الجمعة، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن الحملات تأتي في إطار تشديد الرقابة على مصانع الحلويات ومصانع المنظفات ومحلات اكسسوارات السيارات ومحلات زيوت السيارات لحماية المواطنين من السلع المجهولة المصدر والتدليس والغش التجارى.

وحررت الحملات محضر إدارة وتشغيل مصنع حلويات بدون ترخيص وتم التحفظ على 160 كجم مكسبات نكهة صناعية، و200 كجم حمض لاكتيك، و14400 منتج نهائى بابى شارك، و20 رول تغليف، كما تم تحرير محضر إدارة وتشغيل مصنع منظفات بدون ترخيص وتم تحريز 400 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كجم منتهية الصلاحية، بإجمالي وزن طن، و300 كجم معطر مجهولة المصدر، و120 لتر منظف مرحاض مجهول المصدر، و280 لتر مطهر فنيك مجهول المصدر.

كما تم سحب عينة من مخزن زيت محركات لإرسالها للمعامل خاصة بأحد شركات زيوت السيارات، وتحرير محضر لمحل كماليات سيارات لحيازته وعرضه للبيع كماليات سيارات مجهولة المصدر وتم تحريز الأصناف والكميات، 25 حساس ركن، و70 لمبة ليد كشاف، و30 علبة سرينة، و40 سماعة باب، و20 كلاكس.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تحريز طن ملح ومكسبات نكهات طبيعية وأحماض لاكتيك مجهولة المصدر بمصانع حلويات ومنظفات دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز طن ملح ومكسبات نكهات طبيعية وأحماض لاكتيك مجهولة المصدر بمصانع حلويات ومنظفات دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز طن ملح ومكسبات نكهات طبيعية وأحماض لاكتيك مجهولة المصدر بمصانع حلويات ومنظفات دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز طن ملح ومكسبات نكهات طبيعية وأحماض لاكتيك مجهولة المصدر بمصانع حلويات ومنظفات دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز طن ملح ومكسبات نكهات طبيعية وأحماض لاكتيك مجهولة المصدر بمصانع حلويات ومنظفات دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز طن ملح ومكسبات نكهات طبيعية وأحماض لاكتيك مجهولة المصدر بمصانع حلويات ومنظفات دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز طن ملح ومكسبات نكهات طبيعية وأحماض لاكتيك مجهولة المصدر بمصانع حلويات ومنظفات دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز طن ملح ومكسبات نكهات طبيعية وأحماض لاكتيك مجهولة المصدر بمصانع حلويات ومنظفات دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز طن ملح ومكسبات نكهات طبيعية وأحماض لاكتيك مجهولة المصدر بمصانع حلويات ومنظفات دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز طن ملح ومكسبات نكهات طبيعية وأحماض لاكتيك مجهولة المصدر بمصانع حلويات ومنظفات دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز طن ملح ومكسبات نكهات طبيعية وأحماض لاكتيك مجهولة المصدر بمصانع حلويات ومنظفات دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

تحريز طن ملح ومكسبات نكهات طبيعية وأحماض لاكتيك مجهولة المصدر بمصانع حلويات ومنظفات دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)