شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: القطن المصرى مازال يحتل المرتبة الأولى عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الأمير رئيس قسم بحوث المحافظة على أصناف القطن المصرى بمركز البحوث الزراعية، إن القطن المصرى مازال يحتل المرتبة الأولى عالميا، مشيرا أن للقطن المصرى سمعة عالمية، وأن مصر تحتل المركز السابع عالميا من حيث الإنتاج، والقطن هو المحصول الوحيد الذى له منظومة خاصة تختلف عن أى محصول أخر .

وتابع الأمير خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج مانشيت والمذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، نسعى للحفاظ على نقاوة القطن لتحقيق أعلى إمكانية ممكنة، مشيرا أن مصانع الروبيكى تمتاز بدرجة عالية من الكفاءة ونستطيع من خلالها تحويل القطن المصرى إلى منسوجات يتم تصنيعها فى مصر بدلا من تصدير المادة الخام إلى الخارج.