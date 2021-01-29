شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت لـ"مانشيت": الإلتحاق بجامعة القاهرة الدولية يعتمد على مهارات بجانب المجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة الدولية هى حلم قديم تم البدء فية في شهر إبريل من عام 2018 وهى ليست فقط مجرد مبانى ولكنها ستكون أول جامعة تعتمد على البرامج، مشيرا أن هناك اتفاقيات مع عدد من الجامعات الكبرى بدول أوروبية والجامعة الدولية جزء من الجامعة الام والالتحاق بها يكون عن طريق مكاتب التنسيق وهناك اختبارات تتم داخل الجامعة الدولية وهناك اختبارات تعتمد على المهارات الشخصية وليس المجموع فقط .

وتابع الخشت خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه يتم التركيز على وظائف المستقبل التي تحتاجها سوق العمل في ظل الطفرات التنموية التي تشهدها مصر حاليا، مشيرا أن جائحة كورونا سرعت بتحويل التعليم إلى تعليم عن بعد، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية تتم على أعلى مستوى في جميع الكليات والجامعة مستعدة لاجراء الاختبارات بنوعيها عن طريق الاختبار الإلكترونى أو حضور الطلبة، مضيفا انه تم انتاج خلال ثلاثة سنوات حوالى 22% من الأبحاث التي حدثت في تاريخ الجامعة منذ نشأتها، وأن جداول الامتحان للفصل الدراسى الأول تم وضعها وسيتم الإعلان عنها في نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير وادائها سيكون في العشرين من فبراير المقبل .