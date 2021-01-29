شكرا لقرائتكم خبر عن «قها زيرو إصابات».. 58 مصابًا بفيروس كورونا فى القليوبية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر في مديرية الصحة بالغربية، إنه جرى تسجيل 58 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا اليوم في محافظة القليوبية، وسجل مدينة ومركز بنها أعلى معدل إصابات حيث سجل 16 إصابة جديده ويليه مركز طوخ والذي سجل 8 حالات، ولم تسجل مدينة قها أي إصابة اليوم.

وأكدت المصادر الطبية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى المحافظة مستقرة وأن أعداد الإصابات في المحافظة بدأت في الانحسار خلال الفترة الأخيرة.