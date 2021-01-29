شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة إجرامية تحتجز 38 مصريًا فى غرب ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر ليبية- رفضت الكشف عن أسمائها- اختطاف 38 مواطنًا مصريًا فى محيط مدينة بنى وليد فى غربى ليبيا، ونقلت صحيفة المرصد الليبية، عن المصادر، قولها إن عصابات إجرامية تحتجزهم فى مزرعة بالقرب من العاصمة طرابلس، وتطالب بفدية للإفراج عنهم، لافتة إلى أن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، وينحدرون من محافظة قنا. وساومت العصابات الإجرامية، بحسب المصادر، أسر المختطَفين للحصول على فدية قدرها 15 ألف دينار عن كل فرد بمجموع ٥٧٠ ألف دينار ليبى (٢ مليون جنيه مصرى تقريباً) مقابل الإفراج عنهم، فيما رجحت المصادر تورط عناصر أمنية، تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المنبثقة عن المجلس الرئاسى، فى الجريمة.

وقالت مصادر، أن المختطَفين من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبوتشت بمحافظة قنا، وأنهم سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية للعمل هناك، وتعرضوا للاختطاف من جانب عصابات إجرامية تقيم فى مناطق الأعطيات والحى الصناعى.

وتُعد تلك الواقعة، الثانية خلال أسبوع، إذ اختطف مجهولون فى مدينة طبرق الليبية، الجمعة الماضى، 10 مصريين من قرية فابريقة التابعة لمدينة ببا بمحافظة بنى سويف، كانوا قادمين للعمل فى المدينة، وطلبوا فدية مقابل الإفراج عنهم.

وناشد أهالى قرية العمرة بمركز أبوتشت بمحافظة قنا الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزارة الخارجية التدخل للإفراج عن أبنائهم المختطَفين، وقال محمد رفعت، أحد أهالى القرية، إن الخاطفين طلبوا فدية مالية بواقع 30 ألف جنيه لكل شخص، حيث تم تخفيض المبلغ بعد أن كان 60 ألفًا فى بداية الأمر، مطالبًا القيادة السياسية بالتدخل والإفراج عن المختطَفين، خاصة أن لديهم أسرًا وأبناء، ومن بينهم مَن حصل على تعليمه وسافر بهدف لقمة العيش.

أهالى المختطفين فى قرية «العمرة» بقنا

وأضاف يونس أحمد، من الأهالى، أن هناك تفاوضات مع الخاطفين للوصول إلى اتفاق محدد لإطلاق سراحهم، ولفت عبداللطيف إبراهيم إلى أنه عقب عملية الاختطاف تمكن عدد من المخطوفين من التواصل مع أهاليهم فى القرية، وأخبروهم بأن الخاطفين طلبوا فدية مالية لإطلاق سراحهم، وأن برفقتهم مصريين آخرين من محافظات أخرى، متمنيًا سرعة تحرك المسؤولين للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم.

وأشار النائب أسامة الهوارى، عضو مجلس الشيوخ بقنا، خلال بيان رسمى له على صفحته الشخصية على «فيس بوك»، إلى أنه يثق فى القيادة السياسية والقوات المسلحة فى الإفراج عن المختطَفين من أبناء أبوتشت، قائلًا: «الثقة بلا حدود فى الدولة المصرية لاستعادة أبنائنا المختطَفين فى ليبيا من أبناء صعيد مصر أبوتشت ثقة فى الرئيس والقائد وصقور مصر المحلقة».

وأضاف: «كل الشكر لقبائل ليبيا وأبناء العمومة فى بنى وليد والأراضى الليبية، أحفاد عمر المختار، فى مساعدتنا فى هذا الأمر، فثقتنا فيهم بلا حدود فى أن نصطف جميعًا ضد الابتزاز من جماعات أو أجهزة خارجية تتوهم أن مصر ورجالها قابلون للابتزاز»، موضحًا أن مصر قوية، واصطفافنا خلفها وخلف قيادتها أمر لا مفر منه، مطالبًا أهالى المختطَفين بعدم القلق، قائلًا: «أهالينا فى أبوتشت وقرية العمرة اطمئنوا وثقوا أن مصر تتحرك بقوة، ومطلوب الاصطفاف، فهناك مَن لا ينامون، وعلى استعداد أن يقدموا حياتهم كل يوم فداء وطنهم، ثقوا فى ذلك، ودعواتكم بالتوفيق لدولتنا وقيادتنا حتى يتم تمام الأمور، ونحن معكم بعون الله لأننا جزء من نسيجكم وعلى تواصل»، وشدد على أن «التاريخ والجغرافيا والحاضر والمستقبل تؤكد أن مصر لها دروع وسيوف مهما كثر الأعداء وتكالب الصغار».

يُذكر أن المختطَفين من بينهم: أحمد عمر محمد الصغير مهران، وأحمد محمود محمود مهران، وأحمد محمد مهران، ومالك بدوى مالك، وجمال على عبدالرحيم، ومحمد عبدالله غانم، وعبدالرحيم سعيد محمد، ومحمود حميد فرغل، وحمدى محمود حسين، وعلى أحمد على، ومحمد عبدالحميد محمد على، وأحمد خالد أحمد عبداللطيف، وصالح محمد يونس، ورجب يوسف عبداللطيف، وخالد محمد أحمد الفولى، وفرغل الشربينى فرغل، وخالد محمد أحمد الفولى، وعرفة عزت إبراهيم، وعلاء حسين إبراهيم، وعمر طلعت محمود، ومحمد عزت محمد، وعلى أحمد عزالدين، وشعبان يوسف محمد، ومحمود محمد على، وحليم عادل، وأحمد العربى مهران، وعمر عادل أحمد، وعامر عبدالحميد أحمد، ومنصور قناوى، وعادل خلف، وأبوالحسن محمد حسن، وأشرف الحلبى، ومنصور محمد سلامة.