شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملكات وملك يشاركون فى حفر أنفاق «المترو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

3 ملكات وملك حفروا أسماءهم على شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى قبل أن يستخدمها أحفادهم، بالمشاركة فى إنشاء ١١٤ كيلو مترا ٦٠% منها تحت الأرض.

الملكات هن حتشبسوت وكليوباترا والجميلة نفرتارى بالإضافة إلى الملك إمحوتب، وتم إطلاق أسمائهم على الحفارات التى تشارك فى مد شبكة المترو.

وزارة النقل بدأت هذا التقليد مع بداية حفر المرحلة الأولى للخط الثانى للمترو «شبرا الخيمة- المنيب» عام ١٩٩٦، وأطلقت الهيئة القومية للأنفاق والتحالف الفرنسى المصرى اسم الملكتين حتشبسوت وكليوباترا على الحفارين اللذين أنجزا المشروع فى ٩ سنوات وحفرا نحو ١٦ كيلو مترا من محطة الخلفاوى حتى محطة جامعة القاهرة.

وفى عام ٢٠٠٩ اختار الوزير الأسبق محمد منصور اسم كليوباترا لتعمل فى المرحلة الأولى من الخط الثالث «العتبة - العباسية» ولكنها واجهت مصيرا مأساويا هى الأخرى إذ غرقت فى منطقة باب الشعرية عام٢٠١٠ على عمق ١٥ مترا تحت الأرض، واضطرت الشركة للاستعانة بحفار آخر ما عطل الجدول الزمنى للمشروع. وفى عام ٢٠١٥ قرر هانى ضاحى وزير النقل الأسبق التوجه نحو الملوك وأطلق اسم الملك إمحوتب على الحفار الذى بدأ عمله من أرض المعارض إلى مدينة نصر.

ثم عادت الوزارة إلى الملكات مجددا بإطلاق اسم الجميلة نفرتارى على الحفار العامل فى الجزء الأول من القطاع الثالث للخط الثالث «العتبة - الكيت كات» والذى شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كامل الوزير، وزير النقل، وصوله لمحطة «الكيت كات»، بعد إنجاز ٤ كيلو متر تحت الأرض، حيث تستعد الملكة للحفر حتى إمبابة.

وتنتظر الوزارة وصول حفارات الخط الرابع «عمرو بن العاص- ٦ أكتوبر»، والسؤال هل تستمر سيطرة الملكات على أسماء الحفارات أم يظهر ملك جديد.