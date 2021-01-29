شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير للصادرات الزراعية إلى دول «الخليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حركة الشحن البحرى بين ميناءى سفاجا وضبا السعودى زيادة وانتظامًا فى عدد الرحلات البحرية من خلال 5 عَبّارات، هى: أمل وأمانة والحرية وبوسيدون إكسبريس وليفا جاز، حيث يصل متوسط حجم الشاحنات التى تغادر ميناء سفاجا يوميًا إلى ما بين 300 و350 شاحنة، تحمل نحو 7 آلاف طن من الفواكه والصادرات الزراعية والفاكهة والبضائع العامة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الإحصائية الشهرية لحركة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا حقق قفزة كبيرة فى حركة الصادرات إلى دول الخليج العربى خلال ديسمبر الماضى، حيث تم تداول 443 ألف طن بضائع، بزيادة 33% عن الشهر نفسه خلال العام الماضى، غذ تم تصدير 283 ألف طن من الحاصلات الزراعية والفاكهة، وفى مقدمتها البصل الأحمر والبرتقال، فيما وصل حجم الواردات إلى 160 ألف طن.

وقدم مسؤولو هيئة موانئ البحر الأحمر جميع التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع بالميناء، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ.

فى سياق متصل، أعلنت شركة القاهرة للعَبّارات جدول الرحلات البحرية للعَبّارتين القاهرة والرياض من ميناءى الغردقة وسفاجا إلى ميناء ضبا السعودى خلال فبراير المقبل، وذلك بمعدل رحلة بحرية كل ثلاثاء بالتبادل بين الميناءين.