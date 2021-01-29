شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد التوبة بقرية حاجر السباعية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، نائبا عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور يوسف مصطفى، مدير الدعوة، والشيخ محمد حسين نيابة عن وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، اليوم، مسجد التوبة بحاجر السباعية التابعة لقرى القنان بمركز إدفو بأسوان.

وكان في استقبالهم، العميد محمد البنا، رئيس مركز ومدينة إدفو، ونائبى الوحدة المحلية صلاح برباوى وعاطف الدكسي، ورئيس الوحدة المحلية بقرى القنان، وكوكبة من قيادات وأئمة إدارات الأوقاف بمركز إدفو ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى قرية حاجر السباعية.

وتم الافتتاح وصلاة أول جمعة بالمسجد بعد صيانته وترميمه من قبل وزارة الأوقاف، وألقى العميد أيمن رضا كلمة نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وأشاد فيها بدور وزارة الأوقاف متمثلة في مديرية الأوقاف بأسوان بصيانة وترميم وبناء المساجد وخاصة في القرى والاهتمام بافتتاحها في وجود كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة بتعليمات وزارة الأوقاف.