شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تطوير مركز شباب ومسجد فى سمسطا ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة سمسطا والفشن وببا، إنه نجح في الحصول على عدة موافقات من وزارة الشباب والرياضة والأوقاف لصالح مراكز شباب ومساجد بمركز سمسطا، مشيرا إلى دعم مركز شباب قفطان الغربية بأدوات رياضية بعد حصولى على موافقة الوزارة حيث تم توفير ترابيزة بلياردو وأخرى تنس طاولة بمشبملاتهم وكذلك 10 كرة قدم ومقاعد بلاستيك عدد 60 كرسى و15 ترابيزة بلاستيك ومبرد مياه.

وأضاف أنه تم فرش المسجد الكبير بمركز سمسطا بمساحة ٦٥٠ مترا، بعد حصولى على موافقة وزارة الأوقاف ورفع المعاينة للقطاع الدينى .وقال: «تقدمت بطلب لمدير بنك القاهرة، وتمت معاينة لوضع عدد ٢ ماكينة ATM بجوار الجمعية الزراعية والوحدة المحلية بقرية مازورة بحضور رئيس مجلس قروى مازورة، حيث تمت الموافقة المبدئية لوضع الماكينة وتم توقيع العقد مع الوحدة المحلية تسهيلا على مواطنى القرية للحصول على المعاش الخاص بهم وأى معاملات مالية أخرى».