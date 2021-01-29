شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على معرض المشغولات اليدوية السيناوية بالعريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معرض المشغولات اليدوية السيناوية بالعريش، إقبال كبير من المواطنين، عقب ساعات من افتتاحه، برعاية عدد من الشركات السيناوية في مجال الدعاية والإعلان والتسويق الالكتروني والمقاولات.

وقال إسلام الشريف، المنسق العام للمعرض، إن المعرض يضم مشغولات وملابس بدوية وأعمل الخرز والإبرة والتريكو ومنتجات الخوص، بجانب اللوحات الفنية من البيئة السيناوية والهدايا التذكارية.

أضاف «الشريف»، أن الهدف العام من المعرض الحفاظ على التراث السيناوي، وتسويق المنتجات المنزلية للسيدات المستفيدات بدون أية رسوم، بجانب بيع المعروضات للمواطنين بأسعار مخفضة وفي متناول جميع المواطنين.

من جانبها، أكدت إحدى العارضات، أنها تقوم بتصنيع المفروشات والأثواب البدوية والشال البدوي، بجانب الحقائب اليدوية المطرزة، في منزلها بمدينة العريش، وأن المعرض فرصة جيدة لعرض تلك المصنوعات التي تقوم بها، لتوفير دخل للأسرة، مشيرة إلى أنها تشارك في العديد من المعارض التي تقام بمدينة العريش ومختلف مدن الجمهورية.

معرض المشغولات اليدوية السيناوية

معرض المشغولات اليدوية السيناوية

معرض المشغولات اليدوية السيناوية

معرض المشغولات اليدوية السيناوية

معرض المشغولات اليدوية السيناوية

معرض المشغولات اليدوية السيناوية

معرض المشغولات اليدوية السيناوية