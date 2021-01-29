شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يضرب المحافظات.. وطوارئ لإزالة آثار الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت موجة الطقس غير المستقر فى عدد من المحافظات، الجمعة، وشهد بعضها سقوط أمطار غزيرة أغرقت الشوارع وعرقلت حركة الصيد، فيما لقيت ربة منزل وابنها مصرعهما، وأصيب زوجها وابنها الثانى باختناق بسبب استنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون خلال محاولتهم التدفئة.

فى الإسكندرية، شهدت المحافظة انخفاضًا شديدًا فى درجات الحرارة يصل إلى حد الصقيع ونشاط للرياح الغربية، فى ثانى أيام نوة «الكرم» التى بدأت الخميس ومن المنتظر أن تستمر ٧ أيام.

وتوقف هطول الأمطار الغزيرة منذ الساعات الأولى لصباح الجمعة، فيما أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ.

وواصلت شركة الصرف الصحى، بالتنسيق مع الأحياء، نشر 180 سيارة شفط بالشوارع والميادين، تحسبا لهطول أمطار.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية بميناءى الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية، لأن ارتفاع الأمواج فى المعدلات الطبيعية.

وفى كفرالشيخ، توقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لسوء الأحوال الجوية، كما شهدت مدن وقرى شمال المحافظة أمطارًا متوسطة ورياحا شديدة وعواصف.

وفى المنيا، شهدت المحافظة انخفاضًا ملحوظًا فى درجة الحرارة وتقطع فى ظهور أشعة الشمس تسبب فى انخفاض مستوى الرؤية على الطريق الزراعى «القاهرة - أسوان»، وعدد من الطرق الفرعية.

ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد، وتم تشديد التواجد الأمنى والمرورى بالأكمنة الشرطية وتحذير السائقين ورواد الطرق لتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات.

وفى قنا، لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما، وأصيب زوجها ونجلها الثانى، بعد إصابتهم بحالة اختناق، أثناء التدفئة فى قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير الأمن، إخطارا، من العقيد قرشى عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائى فى أبوتشت، بمصرع مرضية حافظ حفنى، 38 عاما، ونجلها عمار يسرى عبدالمنعم، 11 عاما، وإصابة زوجها يسرى عبدالمنعم، 48 عاما، موظف بالألومنيوم، ونجله عمر، 3 أعوام، بعد إصابتهم بحالة اختناق، أثناء التدفئة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى الشرقية، شهد عدد من قرى ومدن المحافظة تغيرات مناخية وانخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، وتكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة على بعض الأنحاء وسقوط أمطار خفيفة.

وفى شمال سيناء، تعرضت أجزاء كبيرة من المحافظة لسقوط أمطار خفيفة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض فى درجات الحرارة وموجة من البرودة والرياح الباردة المحملة بالأتربة، حيث شهدت الطرق الرئيسية حذرا شديدا من السائقين وبطئا فى حركة السير خشية وقوع حوادث.

ومن جانبها نشرت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى معداتها على المحاور الرئيسية ومطالع الكبارى تحسباً لسقوط أمطار، وفقاً للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتى تشير إلى توقعات بسقوط أمطار فجرا على العاصمة.

وأكد عادل حسن، رئيس الشركة، استمرار تمركز المعدات، والعمل بنظام النوبتجيات على مدار الساعة بجميع القطاعات، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.

وفى شمال سيناء، قرر المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة رفع درجة الاستعداد وتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية فى مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية، لمتابعة الظروف الجوية. واستقبل البدو فى مختلف مدن المحافظة سقوط الأمطار بالابتهاج لأنها تساعد على سرعة نضج الثمار ونمو الزراعات والأشجار القائمة، إلى جانب تغذية الخزان الجوفى.

وفى البحيرة، تعرض عدد من مراكز محافظة البحيرة لموجة أمطار وسوء حالة الطقس خصوصًا فى المناطق الشمالية الساحلية فى المحافظة والتى تعرضت لرياح شمالية غربية رطبة صاحبها سقوط الأمطار وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

من ناحية أخرى توقفت حركة الصيد من ميناء الصيد فى قرية المعدية وبوغاز رشيد بسبب سوء حالة الطقس وارتفاع الأمواج الذى يتراوح بين 2 و3 أمتار.