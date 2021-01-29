شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بـ6.7 مليار في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن تنمية سيناء تُعد محورًا رئيسيًا في برنامج الحكومة، وتعطى الوزارة هذا الملف الحيوى أهمية خاصة في خطة عملها لمواصلة جهود تنميتها.

وأضاف أن هذا الاهتمام بجهود تنمية سيناء يأتى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء لتكون في مقدمة أولويات عمل الوزارات المعنية بالحكومة.

وتابع، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن تنمية وتعمير سيناء كان تحديًا وضعته الحكومة على عاتقها، حيث إنها لا تألو جهدًا في سبيل تحقيق هذا الهدف، ولا مجال للتهاون بشأنه، حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في جميع المجالات.

وأعلن أنه تم تخصيص استثمارات تُقدر بـ1.5 مليار جنيه من إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظات «منها 736 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء- 856 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء» لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لافتًا إلى أنه في إطار بناء تجمعات تنموية جديدة في سيناء تم تنفيذ 17 تجمعًا تنمويًا جديدًا و8 قرى جديدة للصيادين بقروض من الصناديق العربية للتنمية لصالح مواطنى المحافظتين بإجمالى تكلفة «3.536» مليار جنيه.

وتابع أنه تم إنشاء 10 تجمعات تنموية بمحافظة شمال سيناء، وبلغت مساحة الأراضى المستصلحة 10 آلاف فدان، وتم إنشاء 585 وحدة سكنية، بالإضافة إلى «8» قرى جديدة للصيادين، لافتًا أن محافظة جنوب سيناء شملت تنفيذ 7 تجمعات تنموية ومساحة الأراضى المستصلحة 2.955 ألف فدان، وبلغ إجمالى الوحدات السكنية 591 وحدة سكنية. واستطرد وزير التنمية المحلية أن الوزارة خصصت مبلغ «196» مليون جنيه لإنارة هذه التجمعات التنموية الجديدة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

وأوضح «شعراوى» أنه في إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل لأبناء سيناء من خلال قروض ميسرة، وفّر صندوق التنمية المحلية نحو «94 ألف» فرصة عمل تخص المرأة المعيلة منها نسبة 74% في محافظة شمال سيناء بفائدة لا تتعدى 5%، وصرف «118» مليون جنيه من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى التنسيق والتعاون مع وزارتى السياحة والآثار والبيئة لتطوير منطقة وادى الدير بسانت كاترين بجنوب سيناء لاستعادة الطابع التراثى والحضارى للمنطقة بما يتفق مع كون المنطقة من مواقع التراث العالمى لليونسكو، ويجرى حاليًا توسيع نطاق المشروع ليشمل المدينة وتعزيز قدرات السكان وتأهيلهم وتطوير البنية التحتية لمطار سانت كاترين.