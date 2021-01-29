شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من «سينوفارم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الجمعة، تلقى 1315 من الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، في 22 مستشفى عزل وحميات بعدد من المحافظات منذ الإثنين الماضى حتى مساء الخميس، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم إرسال جرعات لقاح «سينوفارم»، الإثنين الماضى، إلى مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، وتم توزيعها على مستشفيات العزل، الصدر، الحميات، لبدء تطعيم الأطقم الطبية العاملين بتلك المستشفيات تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال تلقى الأطقم الطبية اللقاح بعدد من المحافظات.

وأضاف أنه يتم إرسال جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التي تتلقى اللقاح، حيث يتم تلقى الجرعة الثانية بعد 21 يومًا، مشيرًا إلى أن آلية تلقى الأطقم الطبية اللقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقى اللقاح بالمستشفى الذي يعمل به، ثم إطلاعه على الموافقة المستنيرة، وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له، وتسليمه كارت متابعة لتلقى الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقى اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة.

وأكد أن عملية تلقى الأطقم الطبية لقاح فيروس كورونا المستجد اختيارية وبالمجان، في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة تعافى 477 مصابًا بـ«فيروس كورونا» وخروجهم من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 128440 حالة.وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 521 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التي يتم إجراؤها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب 54 حالة وفاة، لافتة إلى أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى الآن بلغ 164 ألفًا و282 حالة، بينها 128 ألفًا و440 حالة شفاء، و9169 وفاة.

وفى المحافظات، أعلن مجلس إدارة نادى المنيا الرياضى إصابة شديد قناوى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بفيروس كورونا، وكشفت المسحات إيجابية 2 آخرين، هما محمد إسماعيل، مدرب حراس المرمى، وأحمد أشرف، مهاجم الفريق.

وفى الشرقية، أعلنت إدارة مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق خروج 12 حالة شفاء جديدة من مصابى كورونا، وقال الدكتور عبدالكريم العراقى، مدير المستشفى، إن حالات الشفاء خضعت لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم وخروجهم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وأشار الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى أن المعمل الإقليمى المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص «PCR» لـ67 ألفًا و330 من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة منذ بدء العمل يوم 29 يوليو الماضى.

وفى القليوبية، أدى المئات من المواطنين صلاة الجنازة على جثمان اللواء مجدى راشد، مأمور قسم بنها الأسبق، الذي توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في أحد مستشفيات القاهرة.

وشيع المواطنون جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة، وتم نقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في قرية الشموت بمركز بنها.

وشهدت مستشفيات المحافظة وفاة 5 حالات متأثرين بإصابتهم بالفيروس داخل مستشفيات عزل قها ومستشفى التأمين الصحى ببنها.