شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكلف هبة بيومي مديرًا لإدارة تنمية المواهب بالوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تكليف هبة أحمد بيومى إبراهيم، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لإدارة تنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن القرار يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وفى ضوء عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسى، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإدارى والتنظيمى الجديد للوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل.