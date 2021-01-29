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«أطباء الغربية» تنعى الشهيد الدكتور أحمد عبدالعزيز المتوفي بـ«كورونا»

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عاطف بدر 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة أطباء الغربية، الشهيد الدكتور أحمد عبدالعزيز، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، بمستشفى السنطة المركزى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوڤيد 19».

وقالت النقابة، في منشور على صفحة النقابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «تتوجه نقابة أطباء الغربية بخالص التعازي في استشهاد الدكتور أحمد عبدالعزيز، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، بمستشفى السنطة المركزي، في جائحة كوفيد ١٩».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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