شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الغربية» تنعى الشهيد الدكتور أحمد عبدالعزيز المتوفي بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة أطباء الغربية، الشهيد الدكتور أحمد عبدالعزيز، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، بمستشفى السنطة المركزى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوڤيد 19».

وقالت النقابة، في منشور على صفحة النقابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «تتوجه نقابة أطباء الغربية بخالص التعازي في استشهاد الدكتور أحمد عبدالعزيز، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، بمستشفى السنطة المركزي، في جائحة كوفيد ١٩».