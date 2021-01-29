شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالسويس تعلن عن توفير فرص عمل لشباب المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، اليوم الجمعة عن توفير فرص عمل للشباب بإحدى الشركات الجديدة بالمنطقة الحرة داخل المحافظة، ولفتت إلى أن ملف تشغيل الشباب من أهم الملفات التى تسعى لحلها وتوفير أكبر مجموعة من الوظائف لأبناء المدينة الباسلة.



جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي جمعها مع أهالي منطقة الفرز وكفر النجار بمحافظة السويس، من اجل الاستماع إلى مشاكلهم لحلها. واستمعت النائبة عفاف زهران إلى مشاكل المواطنين ووعدت بحل كافة المشاكل من خلال توصيلها إلى المختصين في كافة الوزارات والهيئات والمديريات المعنية بكل طلب، وتناول المشاركون في اللقاء بحث أبرز المشاكل التي تعاني منها المحافظة وكيفية حلها من خلال التواصل مع الوزارات المعنية بهذا الأمر ، واستمعت إلى مقترحات المواطنين بخصوص حل بعض هذه القضايا.



وأعلنت تشكيل فريق عمل لها من اجل استقبال شكاوى المواطنين بشكل يومي، ولفتت إلى أنه سيتم تشكيل فريق آخر سيقوم بجولة على المناطق والشوارع من أجل التعرف على مشاكلهم. ووزع فريق عمل النائبة عفاف زهران ،في نهاية الزيارة بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقتى الفرز و كفر النجار.