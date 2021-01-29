شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية ضمن أفضل الوجهات السياحية عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختار موقع تريب أدفايزر مدينة الإسكندرية ضمن أفضل الوجهات السياحية الرائجة عالميًا، خلال عام ٢٠٢١، ويعتبر موقع Tripadvisor، أكبر منصة للسفر فى العالم، أن الإسكندرية إحدى أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم، خلال عام 2021، طبقا لقائمة نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحية الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين.

وتضمنت القائمة العام الجارى، 25 وجهة على مستوى العالم، واحتلت الإسكندرية المرتبة رقم 23، وكان الموقع قد اختار مدينتى القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020، واحتلت القاهرة المرتبة رقم 12 والغردقة المرتبة رقم 24.

ويتم اختيار هذه القائمة طبقا لتعليقات وتقييمات يدونها المسافرون لأماكن يمكن زيارتها وأنشطة يمكن ممارستها، بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم فى الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعى لـ«تريب أدفايزر»، خلال 12 شهرًا.

وتكشف هذه القائمة عن وجهات سافر إليها سائحون، خلال عام 2020، وأماكن يرغبون فى السفر إليها فى عام 2021.