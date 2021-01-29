شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: استمرار أعمال توسعة وتطوير شارع الأمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الجمعة، عن استمرار أعمال رفع كفاءة وتوسعة وتطوير وتجميل شارع الأمين بداية من شارع الثلاثينى حتى شارع النصر بنطاق حى العرب تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد.

أكد محافظ بورسعيد أن شارع الأمين يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة، بما يتماشى مع المشروعات التي تشهدها المنطقة، لافتا إلى أنه جارٍ توسعة الطريق وتجميله ورفع كفاءة الإضاءة بالشارع باعتباره من الشوارع الحيوية في وسط المحافظة والتى تربط بين عدد من الأحياء، موضحا أن هناك منظومة متكاملة من أعمال تطوير الطريق في مختلف الأحياء، بما يساهم في التيسير على المواطن وتحقيق أفضل مستوى حضارى بالمحافظة.