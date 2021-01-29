شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كنيسة العذراء بكاتدرائية «مار جرجس» بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أقامة أول قداس بكنيسة العذراء مريم فى كاتدرائية الشهيد مارجرجس الروماني بأرمنت الوابورات، تزامناً بالاحتفال بعيد نياحة العذراء مريم.

ترأس صلوات القداس الألهي، الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت واشترك مع نيافته أباء كهنة الكنيسة، القمص أنجيلوس منقريوس، والقس دوماديوس عبد السيد، والقس هدرا لطفي، والقس انطونيوس صدقي، والقس سوريال صدقي كاهن كنيسة السيدة العذراء بالأقصر والقس أمونيوس محفوظ، وعدداً من الشمامسة وبعضٌ الشعب، بعد تطبيق إجراءات احترازية دقيقة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

والجدير بالذكر أنه في ديسمبر عام 2018 بدأ بناء الكاتدرائية والتي تحتوي بداخلها علي كنيستين إحداهما في الدور الأرضي باسم السيدة العذراء والأخرى الكنيسة الرئيسية باسم الشهيد مارجرجس الروماني، ويجرى حالياً استكمال أعمال تشطيبها.