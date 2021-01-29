شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن ٣ مناطق في بنها السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع كهرباء القليوبية قطع التيار عن عدة مناطق بمدينة بنها غدا السبت، بسبب أعمال نقل كابلات الكهرباء للوحة توزيع كلية التجارة الجديدة.

وقال بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بفيس بوك، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق امتداد شارع كلية التجارة والحقوق من ٩ صباحا حتى ١١ صباحا، ومقابر اتريب وعزبة المربع من الساعة ١٠ صباحا حتى ١٢ ظهرا، وأخيرا منطقة الآثار وعمارات محمد مصطفى من الساعة ١١ صباحا حتى ١ ظهرا.