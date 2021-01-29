شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف في إبشواي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي في إزالة عدد 4 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقال مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي إنه قد تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 23 لسنة 2021 على مساحة 175م ورقم 26 لسنة 2021 على مساحة 350م حالتين تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية أبوجنشو بمدينة ابشواي، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية واتخاذ الإجراءات القانونية .

كما تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 3 حالات بناء مخالف بالوحدة المحلية بطبهار عبارة عن سور طولي بارتفاع واحد متر وطول 40 مترا، أسوار بالبلوك الأبيض على مساحة 600 متر؛ والحالة الثالثة عبارة عن غرفة من البلوك الأبيض ومونة الطوب اللبن حوالي 12 متر، كما صرح رئيس المركز أنه لا تهاون في مخالفات البناء وأن الوحدة المحلية بالمرصاد لأي تعديات.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات تمكنت خلالها من رفع 285 طن قمامة ومخلفات . وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، إن الحملة قد استهدفت منطقة صفية الشيخ وسعد زغلول والمطحن ومنطقة المرور والزواتين والشونة بالمدينةوعزبة خضرة والبساتين والسويقة والموردة والمنشية بالعجميين والطريق الرئيسي ومنطقة التطوير وكورنيش البحيرة وشاطئ شكشوك بالإضافة إلى صيانة عامود إنارة بالوحدة المحلية بشكشوك وكذلك صيانة محول كهرباء بمنطقة الزواتين بإبشواي.