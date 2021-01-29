شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء الأعمدة الكهربائية بـ«تل الضبعة» في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة، عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق تحت إشراف، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى محمد جميل بالتنسيق مع هندسة الكهرباء إنشاء أعمدة الكهرباء حول تل الضبعة.

حيث تم الانتهاء من زرع أعمدة الإنارة وشد الأسلاك بتل الضبعة استعدادا لتنفيذ مصنع تدوير القمامة بمركز دسوق بتل الضبعة بقرية شابة على مساحة 15 فدانا، والذى يخدم مركز دسوق بواقع 500 طن، تحت إشراف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بكفر الشيح وقد تم الانتهاء من تمهيد المكان ورفع الاشغالات في اطار تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.