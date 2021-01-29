شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لليوم السابع مسيحى يخدم عجوز مسلمة..." التضامن "تنقل العجوز للمستشفى وتوفر الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فى أول رد فعل حول ما نشره ”الخليج 365” تحت عنوان " يبقى أنت أكيد فى مصر.. مسيحى يخدم عجوز مسلمة منذ 10 سنوات" ، وجهت الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعىُ بتوفير أوجه الرعاية الكاملة حيث توجة فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعىُ بالغربية الى السيدة العجوز وتدعى "عزيزة ابراهيم عبدة الهابط" تبلغ من العمر 82 عام وهي ارملة وليس لديها أبناء وتحصل على معاش تأميني قدرة (2250 جنيها).

تقطن بمنزل إيجار تقوم بدفع الإيجار بالسنة وقدرة (300 ) جنيها سنويا بواقع (25 ) جنيها شهريا ويقوم على رعايتها الجيران والسيد عطا الله عدلي وهومتزوج ويقومون بمساعدتها ورعايتها.

وقالت الوزارة ان الفريق عرض عليها الانتقال للمستشفي للعلاج والانتقال لدار رعاية اجتماعية رفضت في بادئ الأمر، ووافقت بعد محاولات عديدة الانتقال للمستشفى للعلاج وتم نقلها لمجمع التأمين الصحي بطنطا حيث انها لديها بطاقة تأمين صحي وإجراء الفحوصات الطبية والإشاعات عليها، وتبين أن لديها كسر بعنق الفخد الأيمن وتم حجز السيدة لإجراء عملية جراحية لها والفريق يتابع معها بالمستشفى ومع الفريق المعالج

كان ”الخليج 365” قد التقى بالحاجة عزيزة إبراهيم ، وجورج العدلى أحد سكان المنطقة التى تعيش فيها والذى تفرغ ووهب حياته لخدمتها منذ 10 سنوات بجانب عمله كسائق تاكسى، حيث يقوم بتقسيم يومه بين خدمة السيدة العجوز وعمله وقضاء احتياجات أسرته

وقالت عزيزة: "كنت أعيش في مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وعندما تقدم لى زوجى وجاءت وظيفته بوزارة الأوقاف بمدينة طنطا انتقلنا فى منطقة العجيزى، ثم بعد ذلك توفى زوجى في عام 73، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وأنا أعيش بفردى فى هذه الغرفة.. أخرج في الصباح أطعم الكلاب والقطط في الشارع أمام المنزل ثم أرجع إلى فراشى فى نهاية اليوم.