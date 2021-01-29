شكرا لقرائتكم خبر عن المدونون التشيك يستكملون زيارتهم التعريفية لمصر فى مدينة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر اثنين من المدونين التشيك إلى مدينة الغردقة، حيث زارا مناطق الجذب السياحى بالمدينة، وقاما برحلة بحرية استمتعا خلالها بممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة، وذلك استكمالاً للزيارة التعريفية التى تنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى لهم.

كما زارا متحف مدينة الغردقة والذى انبهروا بجمال تصميماته الداخلية وأسلوب العرض الجاذب للقطع الأثرية به وخاصة تلك الخاصة بالملك توت عنه آمون والتى تعرض بصفة مؤقته حتى افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأعرب المدونون، عن اعجابهم بما شاهدوه من روائع داخل المتحف وأن زوار مدينة الغردقة يمكنهم الاستماع بالشواطئ المصرية الخلابة مع التعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وحرص المدونين على توثيق زيارتهم لمدينة الغردقة من خلال التقاط العديد من الصور والفيديوهات لنشرها على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تحظى بأكثر من نصف مليون متابع من مختلف دول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتوجه المدونين بعد انتهاء جولتهم بالغردقة، إلى مدينة الأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها.