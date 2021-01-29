شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم أماكن التجمعات ومكافحة القوارض والحشرات بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت، مساء الجمعة، عمليات تطهير وتعقيم أماكن التجمعات ومكافحة القوارض والذباب والحشرات الضارة في مدينة العريش، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبإشراف ومتابعة إدارة المتوطنة بمديرية الصحة، وتنفيذ فريق وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

وأشار بيان لمديرية الصحة، إلى قيام الفريق، اليوم الجمعة، بتطهير وتعقيم مناطق: سوق المحاسنة وجامع النصر وحديقة المالح وحديقة ميدان الرفاعى بوسط مدينة العريش وغيرها من أماكن التجمعات تطهيرا احترازيا ضد فيروس كورونا، وتم أيضا تطهير بعض الجهات الخدمية والجماهيرية، علاوة على تغطيتها بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب والحشرات الضارة والناقلة للأمراض.

وأضاف أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، برئاسة وإشراف المهندس صبحى الفرماوى، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، ومعه أعضاء الفريق كل من: السيد السنوسى، ومحمد إسماعيل، السيد عبدالغفور، محمد شحاته، محمد إسماعيل، وأحمد على.

ومن جهة أخرى، تم الانتهاء من الغسيل والتطهير الشهرى لسيارة نقل مياه وحدات الكلى وخزانات الوحدات تحت اشراف ومتابعة مراقبى صحة البيئة بالإدارة الصحية بالعريش ومراقبى صحة البيئة بوسط المدينة.

وأضاف فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، أن فريق المكافحة يقوم بتجريد التراكمات من الشوارع ورفع كافة الأغراض التي يمكن أن تكون مأوى للزواحف وغيرها، وكذا عمل مسح شامل لكافة المناطق التي تعد بيئة صالحة لنمو اليرقات والطفيليات بالموتور ذات الضغط العالى وبالكمية الكافية لكل المسطحات، مشيرا إلى أنه جارى استكمال الخطة بالمكافحة في باقى المناطق والأحياء في العريش، علاوة على استكمال تنفيذ حملة مكافحة القوارض والزواحف والحيوانات الضارة والحشرات الناقلة للأمراض المعدية، وذلك بالتعاون المستمر مع مجلس مدينة العريش.