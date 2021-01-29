شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لمبنى تحت الإنشاء على مساحة 500 متر في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لمبنى تحت الإنشاء على مساحة 500م في جمعية العبور الزراعية بالقرب من الجسر الواقى لبحيرة المنزلة وذلك بقيادة الأستاذ أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، وأجهزة الحي.

وقال رئيس الحي، إن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد لمتابعة أي تعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية وإزالته على الفور واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موكدا على استمرار الحملات لمنع إقامة أي تعدي جديد وإزالته على الفور.