شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية ورياح محملة بالأتربة بمدن شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مختلف مدن محافظة شمال سيناء إلى عاصفة ترابية، ورياح باردة شديدة محملة بالأتربة، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية، وزحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق والشعور بالبرودة الشديدة.

من جانبه، قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية والعاصفة الترابية التى تشهدها مختلف مناطق المحافظة، مشددا على استعداد كافة المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.