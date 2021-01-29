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مستشفى العريش يستقبل فريق طبي من معهد القلب للكشف على المواطنين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء، مساء اليوم، فريق طبي من معهد القلب القومي بالقاهرة، وذلك للكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الفريق برئاسة الدكتور سعيد يس مرجان، استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، ويضم الدكتور محمود عبد القادر محمود، أخصائي القلب والأوعية الدموية بالمعهد، محمد ناصر بدر، فني أشعة، وزكريا رمضان محمد، فني تمريض ومنسق الفريق.

وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه كان في استقبال فريق معهد القلب كلا من الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، والدكتور أحمد عزمي، نائب مدير المستشفى ومنسق البروتوكول، وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى.

وأشار عثمان، إلى أن وصول أساتذة الجامعات والفرق الطبية من معهد القلب مستمر أسبوعيًا طبقًا لبروتوكول التعاون المُوقَّع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات، وبروتوكول التعاون مع المعهد القومي للقلب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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