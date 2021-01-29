شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «حياة كريمة».. البدء في تطوير قرية الشركة 8 في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أنه تم البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية الشركة 8 شمال مدينة الخارجة، مؤكدا الانتهاء من الرسومات الهندسية وأعمال الرفع المساحي لإقامة محطة صرف صحي بقرية الشركة 8 والتى بدورها تخدم 3 قرى هي الشركة 8 والشركة 17 والشركة 55.

وأوضح أن المشروع يتضمن إقامة محطتي معالجة ورفع بقرية الشركة 8، وجار الإعداد لتنفيذ المشروع بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما أنه تم الانتهاء من الرفع المساحى لمساحة 600 متر، بمقر قرية الشركة 8 لإقامة وحدة بيطرية ووحدة نيتروجين، وتجهيز قطعة أرض أخرى بالقرية لإقامة مدرسة إعدادية عليها خلال الفترة القليلة المقبلة.