شكرا لقرائتكم خبر عن «منشطي الرياضة بالأحياء السكنية» يواصل فعالياته بـ«جليم الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية، والذي تنفذه الإدارة العامة للرياضة في مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية في الوزارة برئاسة الدكتورة سونيا عبدالوهاب، واصل فعالياته بمنطقة جليم، بتنفيذ عدد من الألعاب التنشيطية الرياضية، على الرغم من سوء الأحوال الجوية وحاله الطقس غير المستقر الذي تتعرض له محافظه الإسكندرية، تزامنا مع نوة الكرم والتي تستمر 6 ايام.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، أن برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية يجرى تنفيذه للأسبوع الرابع، في إطار جعل الرياضة كأسلوب حياة وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

وأوضحت أن المشروع ينفذ منذ اكثر من ثلاث سنوات، ويعد احد أهداف إستراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر مع جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج كل يوم جمعه في احد الأحياء السكنية.

ولفتت إلى أن المديرية نفذت خلال أسبوع 5 مبادرات مجتمعية، التي تخدم إستراتيجية بناء الإنسان المصري، وهى مبادرة «دولاب واحد» والتى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمه»، لمساعده الأسر الأشد احتياجا، ومبادرتي برلمان الشباب «قادة المستقبل نواب ٢٠٣٠» والتي تهدف إلى تدريب أعضاء برلمان شباب الإسكندرية حول مهارات التواصل الفعال التي تتضمن التعرف على كيفية التواصل مع الأفراد والجماهير، واستكمال مبادرة «احمي نفسك عقم مركزك»، والتي تهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية، فضلا عن مبادرة «٧ الصبح» والتى انطلقت من داخل مراكز الشباب، وتهدف إلى جعل الرياضة أسلوب حياه من خلال تدريبات اللياقة البدنية وتدريبات الإحماء الخفيفة من داخل صالات الأنشطة الرياضية بالمراكز أو من الملاعب وتنفذ في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، كما تم تنفيذ مبادرة «كوني مستقلة»،لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تعليم فن الخياطة.

رغم نوة الكرم .. برنامج "منشطي الرياضة بالأحياء السكنية" يواصل فعاليته بـ"جليم الإسكندرية" (صور)

رغم نوة الكرم .. برنامج "منشطي الرياضة بالأحياء السكنية" يواصل فعاليته بـ"جليم الإسكندرية" (صور)

رغم نوة الكرم .. برنامج "منشطي الرياضة بالأحياء السكنية" يواصل فعاليته بـ"جليم الإسكندرية" (صور)

رغم نوة الكرم .. برنامج "منشطي الرياضة بالأحياء السكنية" يواصل فعاليته بـ"جليم الإسكندرية" (صور)

رغم نوة الكرم .. برنامج "منشطي الرياضة بالأحياء السكنية" يواصل فعاليته بـ"جليم الإسكندرية" (صور)

رغم نوة الكرم .. برنامج "منشطي الرياضة بالأحياء السكنية" يواصل فعاليته بـ"جليم الإسكندرية" (صور)

رغم نوة الكرم .. برنامج "منشطي الرياضة بالأحياء السكنية" يواصل فعاليته بـ"جليم الإسكندرية" (صور)

رغم نوة الكرم .. برنامج "منشطي الرياضة بالأحياء السكنية" يواصل فعاليته بـ"جليم الإسكندرية" (صور)