شكرا لقرائتكم خبر عن دخلوا مستشفى بلطيم سوياً.. وفاة أب متأثراً بكورونا واستمرار عزل الابن والزوجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفى مواطن إثر إصابته بفيروس كورونا في مستشفى عزل بلطيم بمحافظة كفرالشيخ.

وسيطر الحزن على مستشفى عزل بلطيم، حيث أن المتوفي ع.أ كان محجوزا للعلاج هو وزوجته وابنه للعلاج من كورونا، بينما ظل ابنه وزوجته بعزل بلطيم للعلاج، دون أن يتمكنا من حضور صلاة الجناز عليه أو حضور مراسم دفنه.

وأوضحت مصادر بالمستشفى أنه «جاري تغسيل المتوفي بالمستشفى وإعداده للدفن وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ليتم ارسال الجثمان في سيارة إسعاف مجهزة لدفنه بمقابر عائلته وسط إجراءات احترازية».