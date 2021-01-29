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دخلوا مستشفى بلطيم سوياً.. وفاة أب متأثراً بكورونا واستمرار عزل الابن والزوجة

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفى مواطن إثر إصابته بفيروس في مستشفى عزل بلطيم بمحافظة كفرالشيخ.

وسيطر الحزن على مستشفى عزل بلطيم، حيث أن المتوفي ع.أ كان محجوزا للعلاج هو وزوجته وابنه للعلاج من كورونا، بينما ظل ابنه وزوجته بعزل بلطيم للعلاج، دون أن يتمكنا من حضور صلاة الجناز عليه أو حضور مراسم دفنه.

وأوضحت مصادر بالمستشفى أنه «جاري تغسيل المتوفي بالمستشفى وإعداده للدفن وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ليتم ارسال الجثمان في سيارة إسعاف مجهزة لدفنه بمقابر عائلته وسط إجراءات احترازية».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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